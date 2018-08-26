Нардеп Грановский поможет пенсионерке, у которой мошенники отобрали квартиру

У пожилой жительницы Киева Клавдии Дунаевской путем подделки документов незаконно отобрали квартиру, которую потом перепродали.

Об этом в Facebook написал народный депутат от БПП Александр Грановский.

К нардепу за помощью обратился внук Клавдии Дунаевской – Анзори Джикия. У его бабушки мошенники незаконно отобрали квартиру и продали ее другому человеку.

– Проживала Клавдия Сергеевна на бульваре Леси Украинки вместе со своим племянником Русланом Дунаевским… Жизнь так распорядилась, что Руслан состоит на учете в психиатрическом диспансере, где проходит курс лечения от шизофрении. Еще не так давно у бабушки была и другая квартира, где она ранее проживала, а в последнее время откладывала деньги на ремонт. Квартира нельзя сказать, что очень большая, всего-то 36 кв. м, но своя, – пишет Грановский.

Далее нардеп рассказывает, что 27 ноября 2017 года какой-то мужчина позвонил в дверь квартиры на бул. Леси Украини, и Клавдия Сергеевна, ничего не подозревая, вышла на лестничную клетку. Парень повалил пожилую женщину на пол и начал ее избивать.

Когда вернулись родственники, то сразу написали заявление в полицию.

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– Правоохранители открыли уголовное производство, судьбу которого вы, наверное, можете представить, – отметил Грановский. Со временем об инциденте Клавдия Дунаевская и родственники стали забывать, приняв произошедшее за случайность.

4 декабря 2017 года бабушка в сопровождении племянника возвращались из магазина, когда к ним подошли неизвестные парни спортивного телосложения, снова повалили женщину на землю и сильно избили. В этот раз травмы оказались куда более опасными: гипс, ходить фактически бабуля уже не могла. Ужасно еще и то, что все это произошло в самом сердце столицы – на улице Арсенальной, – рассказывает нардеп.

По его словам, родственники снова написали заявление в полицию, но правоохранители Печерского района столицы решили, что оснований для внесения данных в Единый реестр досудебных расследований нет.

Грановский просит главу МВД Украины Арсена Авакова, начальника полиции Киева Андрея Крищенко и его первого заместителя Вячеслава Аброськина проверить действия следователя.

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– Клавдия Сергеевна обратила внимание на то обстоятельство, что длительное время по почте не приходят платежки на оплату коммунальных услуг по адресу, где она прописана, а точнее, за квартиру, которая расположена на улице Ларисы Руденко, дом 8. Дело в том, что почтовый ящик проверял племянник, а в квартиру уже давно не поднимался. Когда бабушке стало легче, она сама отправилась домой и к своему удивлению обнаружила, что дверь уже установлена другая, естественно, ключ к замку не подходит, соседи давно успели познакомиться с новым владельцем квартиры, а в ЖЭКе какую-либо информацию отказались предоставлять на том основании, что собственник законно поменялся и более Клавдия Сергеевна никакого отношения к имуществу не имеет, – отмечает народный депутат.

Клавдия Дунаевская пишет заявление в полицию, а следователь Дарницкого отдела “не проводит ни одного следственного действия по состоянию на сегодня, зарегистрировав заявление 24 апреля 2018 года”.

– Оказалось, что какая-то пожилая женщина, очень похожая, надо сказать, на настоящую Клавдию Сергеевну, уже ранее обращалась в Дарницкую полицию с заявлением о краже всех оригиналов документов и в своем заявлении попросила любые другие появившиеся справки, выписки и другие бумаги считать недействительными. В подтверждение своих слов фейковая Клавдия Сергеевна оставила копию паспорта, конечно же, поддельного. Если присмотритесь к двум документам, то увидите, что в поддельном паспорте мошенники допустили ошибку в номере – вместо цифры 8 в конце напечатали 6, – пишет Александр Грановский.

Нотариус Роман Олегович Падалка, который проводил сделку купли-продажи, ответственно заявил, что к нему на оформление приходила настоящая Дунаевская. Тем не менее народный депутат Александр Грановский допускает, что нотариус может быть соучастником мошенников и пообещал в сжатые сроки вернуть киевлянке ее квартиру.

Напомним, что до конца года, из-за ситуации на валютном рынке, цены на недвижимость в Украине могут снизиться.