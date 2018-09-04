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Лото-Забава: в Фастове выиграли 1 000 000 гривен

2 сентября 2018 года, во время розыгрыша тиража №995 всеукраинской лотереи Лото-Забава стало известно о появлении нового миллионера.

Им оказался игрок, которому удалось зачеркнуть в своем билете три горизонтали в одном игровом поле с одной льготной подковкой. Номер выигрышного билета: 0266730.

Известно, что он был приобретен в Киевской области, а именно в городе Фастов, в ЛОТО маркете, который расположен по адресу: улица Шевченко, 1. Этот победитель стал 302-м на счетчике миллионеров Лото-Забава за все время и уже 23-м в этом году.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет главного победителя 995-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

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Вместе с тем М.С.Л. приглашает счастливчика присоединиться к закрытому КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л. и принять участие в эксклюзивной подарочной программе “Два дня из жизни миллионера”, которая рассчитана на двух человек и предусматривает целый ряд незабываемых развлечений.

Всеми преимуществами членства в КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л. уже успели воспользоваться многие победители. Среди них и Садовенко Валерий из города Киев, который 1-2 сентября получил свои первые уроки миллионерской жизни вместе с женой Валентиной. Их ожидали: участие в прямом эфире Лото-Забава, бранч с ведущими – Ларисой Руснак и Анатолием Гнатюком, участие в профессиональной фотосессии, посещение престижных ресторанов, спа-салонов и многое другое.

А познакомиться с другими историями членов КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л. можно на официальном сайте оператора государственных лотерей М.С.Л. в соответствующем разделе.

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