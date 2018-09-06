Три секрета успешного блога от Олега Пономаря

В 2017 году Олег Пономарь стал победителем рейтинга ТОП-100 блогеров Украины. В новом сезоне один из самых известных блогеров нашей страны снова в лидерах и фаворитах. Факты ICTV пообщались с Пономарев о блогерство, не правдивых новостях и как отличать их от правды.

В Facebook страница Олега Пономаря насчитывает более 160 тысяч подписчиков. Он также ведёт свой политический сайт Говорим о политике простыми словами, где публикует новости, о которых не пишет в постах. На данный момент Пономарь входит в тройку лидеров голосования ТОП-100 блогеров Украины 2018 и претендует на то, чтобы повторить успех прошлого года.

Если блогер уважает себя и свою аудиторию, независим и не работает на политическую силу – он не будет давать фейковую новость, – говорит Олег Пономарь.

Далее – прямая речь.

Три правила успешного блога

Блогеры могут давать ложную информацию, если заангажированны политической силой или работают на кого-то. Кроме того, они могут сознательно участвовать в информационной войне, которая является частью гибридной. Однако есть независимые блогеры, которые дорожат своей репутацией. Я выкладываю новость, только если я на миллион процентов уверен в своем источнике – это первое.

Во-вторых, блогеру очень сложно заработать репутацию и также легко её потерять. Поэтому некоторые относятся к этому намного серьезнее, чем СМИ, которые могут написать опровержение. У них много ошибок, но это не так заметно. Если блогер будет замечен во вбросе фейков, он потеряет эту репутацию. Мои читатели относятся хорошо к моему блогу, потому что знают, что более, чем за четыре года, не было ни одного фейка.

Третий момент – не менее важный. Года четыре назад, когда для украинского неподготовленного читателя была в диковинку информационная война, была паника по поводу любой новости. Даже если она сбрасывалась под видом западной, из какого-то блога, что написал московский корреспондент иностранного издательства.

Года 3-4 назад я просто настаивал и очень часто писал, пока не запомнили все читатели, что нужно дать любой новости 2-3 дня “остыть”. Потом выяснится, что она либо перекручена, либо фейковая, либо ноги растут из Москвы. Это золотое правило.

Фейк VS правда

Нужно дать остыть и понять, кому это выгодно. Самое главное – смотреть, кто автор. Даже если он не чисто русский журналист, но много лет работал в московском офисе, то уже понятно, что новость будет заангажированна. Также есть новостные сайты, которые используются специально для распространения фейковых новостей. Например, желтый сайт вбрасывает новость, её перепечатывают много сайтов и когда она доходит до Украины, уже тяжело проверить, кто первый забросил, где первоисточник.

Блогерство

Я сам веду свой Facebook и полностью посвящаю этому своё время. У меня нет команды, помощников, побочного бизнеса или основной работы. Моя политическая деятельность в Facebook – мой блог, это единственное основное занятие. Сайт помогает вести девушка-волонтер, одна из моих читательниц. Она загружает на мой сайт интересные материалы и интервью, которые интересны, с моей точки зрения, для украинской публики.

Фейк либо имя

Мне не предлагали ставить фейковые новости. Наверное, те, кто потенциально мог бы это сделать, знают, что мое имя мне очень дорого и я никогда на это не пойду. Тем более, они знают, что я живу на Западе, поэтому в этом нет смыла. А вот с украинскими блогерами я практически не общаюсь, поэтому, от них таких историй и не слышал.

Общалась Карина Зуева