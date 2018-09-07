Факты ICTV и Оксана Гутцайт запускают голосование ТОП-100 блогеров

Уже четвертый год кряду украинцы будут выбирать лучших блогеров нашей страны. 3-го сентября сайт Факты ICTV запустил традиционное голосование ТОП-100 блогеров Украины.

В который раз сайт Факты ICTV называет сотню блогеров, которым доверяют эксперты, журналисты и медийщики. Ведь блогеры уже давно стали для украинцев важным источником новостей. Люди привыкли больше полагаться на информацию, как говорится, из первых уст.

Поэтому в этом году Факты ICTV вместе с авторитетными украинскими блогерами хотят подчеркнуть важность детальной проверки информации.

Оксана Гутцайт, ведущая новостей Факты на ICTV, которой доверяют украинцы, как никто другой знает, насколько важно ответственно относиться к проверке фактов. По мнению ведущей, доверие к блогеру должно базироваться не просто на привязанности. Ведь настоящий лидер мысли – не тот, кто оперирует фейками, чтобы привлечь внимание аудитории, а тот, чья информация максимально достоверна.

– Как человек, который ежедневно работает с информацией, прошу каждого из вас серьезно и ответственно относиться к тому, что Вы читаете в сети. Не ленитесь проверять факты, определите для себя лидеров мнений, которым действительно можно доверять и которые не гонятся за сенсациями, а рассчитывают на людей, находящихся в поиске истины, – говорит Оксана Гутцайт.

Каждый желающий может присоединиться к голосованию после авторизации на сайте bloggers.fakty.ictv.ua. Кроме голосования за сотню блогеров, которых определили эксперты, активные Интернет-пользователи смогут выдвинуть собственную кандидатуру на звание лучшего Народного блогера.

Результаты голосования станут известны в начале октября – Факты ICTV опубликуют рейтинг лучших как среди экспертов, так и народных любимцев. Напомним, победителями прошлого года стали Андрей Карпов и Олег Пономарь.

Участники прошлогоднего рейтинга чаще всего называли следующие имена: Роман Скрыпин, Александр Барабошко, Юрий Голик, Евгений Черняк, Сергей Иванов, Хельге Шарп, Юрий Гудыменко. В очередной раз в рейтинге появились – Елена Монова, Юрий Бирюков, Филипп Духлий, Мартин Брест, Юрий Голик, Богдан Карпенко, Олег Пономарь, Леонид Швец, Павел Казарин, Юрий Бутусов.

А вот с прошлогодних лидеров рейтинга ТОП-100 не назывались имена Виталия Портникова, Майкла Щура, Алексея Мочанова, Дмитрия Чекалкина и Доктора Комаровского. Как результат, эти люди не попали в рейтинг, но все еще имеют возможность попасть в Народное голосование.

С прошлогодней категории Народный выбор в ТОП-100 попали – Андрей Карпов (Полтава), Свирид Афанасьевич, Антон Сененко, Макс Бужанский.

Появились и новые имена, например: Александр Ладанивский, Виталий Завгородний, Виктор Таран, Маргарита Мурадова, Масон Лемберг, Эдуард Долинский, Евгений Кузьменко, Алекса Манн.