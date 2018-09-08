Заменят ли роботы журналистов – какое будущее профессии

Автоматизация стала основной целью развития человека и в различных профессиях участвуют работы, или программы, которые выполняют работу быстрее и, как правило, лучше людей. И даже творческие профессии, такие как журналист, не застрахованы от замены работами.

Что такое робот-журналист?

Может показаться, что замена подобного труда роботом – фантастика, которая возможна через десятки, а то и сотни лет. Однако роботы уже заменяют людей в журналистской работе. Конечно же это не машины, которые сидят за компьютерами и пишут статьи, а программы, разработанные для написания новостей и уже используются в некоторых изданиях и новостных агентствах.

Одним из первых роботов-журналистов стала программа Quill, которая публикует новости в Los Angeles Times с 2014 года, а ее алгоритм все больше и больше совершенствуется.

С начала этого года азиатские издания и агентства присоединились к роботизации журналистики. В Пекинском университете создали Xiao Nan, который за секунду написал заметку о новогодних пробках.

Корейское информагентство Yonhap пошло еще дальше и запустило “систему оповещения”, которая публикует новости о футбольных матчах английской Премьер-Лиги.

Сегодня же самый интересный робот для написания новостей – это Wordsmith. С ним работают такие крупные компании, как Yahoo и Яндекс. Каждый день он поглощает невероятное количество информации и анализирует ее на предмет чего-то нового и интересного.

Кроме того, Wordsmith анализирует предварительно собранные данные, чтобы новость получила связность, детальность и логичность. После обработки всех данных он выделяет интересную информацию, добавляет к ней фотографии или цитаты и генерирует стиль и речевые обороты новости.

Проблемы роботов-журналистов

Однако работы журналисты совсем неидеальны. Так одна из проблем – их тексты слишком скучны. Все потому, что робот не может руководствоваться эмоциями при написании материалов и, следовательно, теряется определенная субъективность, присутствующая в обычных журналистских текстах. Как, например, вот тут:



Согласно данным Геологической службы США, в понедельник утром в пяти милях от Вествуда, штат Калифорния, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Землетрясения произошло в 6.25 утра по тихоокеанскому времени на глубине 5 миль. По данным USGS, эпицентр находился в шести милях от Беверли-Хиллз, Калифорния, в семи милях от Universal City, California, в семи милях от Санта-Моники, Калифорния и в 348 милях от Сакраменто, штат Калифорния. За последние десять дней не было землетрясений магнитудой 3,0 и выше. Эта информация поступает из Службы уведомления Землетрясения USGS, и этот пост был создан алгоритмом, написанным автором.

Но искусственный интеллект можно научить не повторять дважды одну и ту же ошибку. Так в Associated Press после запуска программы в июле 2016 прошло несколько месяцев, пока робот смог выполнять работу без нареканий. Примерно до октября того же года все тексты выверялись редакторами и вносились соответствующие правки в работу робота. Но потом система стала работать без участия человека и делать меньшее количество ошибок, чем человек.

Однако у людей есть ряд преимуществ перед искусственным интеллектом. Так, их тексты понятнее, лучше представлены и интереснее. Считается, что работы никогда не научатся брать и правильно оформлять интервью. Поскольку они не способны выявлять вопросы, которые будут развивать тему, или отличать сарказм.

Что ждет журналистов?

Крупные издания уже несколько лет экспериментируют с роботами-журналистами и сделали вывод, что лучше всего они подходят для написания финансовых отчетов, спортивных обзоров, новостей о криминале и прогноза погоды. На их написание у роботов уходит всего несколько секунд, а качество аналитических публикаций оценивается выше среднего.

Это может стать реальной проблемой для молодых журналистов, ведь их карьера начинается с монотонного труда, который не требует большого креатива.

Журналист Барбара Эренрайх обеспокоена тем, что, по словам многих экспертов, уже через 10 лет 90% новостей будет генерироваться компьютерами.

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И неудивительно, что опытные журналисты обеспокоены, ведь, например, в 2015 году, робот-журналист Syllabs за 4 часа подготовил 150 тыс. текстов о результатах региональных выборов во Франции. Для человека это просто недостижимое количество.

Однако это не означает, что журналисты буду массово терять работу. Профессия, скорее всего, просто трансформируется. Так исследователи из Оксфорда составили список профессий, в которых людей можно будет заменить роботами. Из 366 профессий, журналисты попали аж на 285 место с риском потерять работу из-за искусственного интеллекта в 11%.

Ведь научить робота собирать данные не так уж и сложно, но структурировать и представлять информацию так, как это бы сделал человек – совсем другое дело.

Напомним, ранее Факты ICTV разобрались, смогут ли машины заменить людей.

Владислав Бомбела