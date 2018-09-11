Гройсман рассказал, какой будет новая скорая помощь

В следующем году в Украине реформируют систему скорой помощи. В изменениях будут ориентироваться и на опыт Одесской области.

Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в регион.

Мы планируем в следующем году отдать приоритет экстренной медицине: техническому переоснащению, повышению зарплат работников. Возьмем базовые области и с них начнем переучивать людей. Безусловно, будем технически переоснащать автомобили. И в плане будут присутствовать подобные системы управления, – отметил Владимир Гройсман, комментируя опыт Единой диспетчерской службы Одесской области.

Как заявил губернатор области Максим Степанов, работа диспетчерской позволила сократить время передачи информации от пациента до бригады скорой в семь раз – в среднем, до 32 секунд.

– Каждые сутки наша ЕОДС принимает до трех тысяч вызовов. Мы в семь раз сократили время от звонка на 103 до получения этого вызова бригадой скорой помощи. Определяется кратчайший маршрут для бригады медиков, чтобы они могли скорее прибыть на место вызова. Все машины оснащены GPS, их передвижение отслеживается в диспетчерской. В комплексе всё это спасает жизни, – отметил Максим Степанов.

Премьер-министр подчеркнул, что регион уже демонстрирует, что в своих больницах начинают наводить порядок. А и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун добавила, что Одесская область сейчас имеет лучшую диспетчерскую службу в Украине.

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На базе диспетчерской службы работает и Центр телемедицины – все авто бригад скорой оснащены электрокардиографами с телеметрическими устройствами.

Медики могут сделать ЭКГ пациенту прямо на месте вызова, отправить его с помощью 3G в этот центр и сразу же, в режиме онлайн получить консультацию и диагноз от высококвалифицированного врача. Каждый день в Одесской области предоставляют до 150 подобных консультаций.