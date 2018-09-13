В Украине хорошо заходит “зрада” – Филипп Духлий

В очередной раз Филипп Духлий попал в рейтинг ТОП-100 блогеров Украины. Он – блогер, соучредитель beFree, BroBots, PayPal for Ukraine Initiative. Факти ICTV пообщались с Филиппом о фейковых новостях, блогерстве, чёрном пиаре, а также о его деятельности.

Страница Facebook Филиппа Духлия насчитывает практически 40 тысяч подписчиков. В данный момент он входит в список 25 лидеров голосования ТОП-100 блогеров Украины 2018.

Я просто занимаюсь практической деятельностью, которая направлена на реформы и на улучшение ситуации в стране, – говорит с гордостью мой собеседник.

Вместе с командой BroBots – Brovary IT Hub (школа робототехники и компьютерной грамотности) реализовывает всеукраинский проект – открытие бесплатных школ робототехники. Филипп рассказывает, что в BroBots – Brovary IT Hub легко могут научить программированию и робототехнике. А учениками школы могут стать дети и подростки, а также есть курс для взрослых.

Манипуляция

Фейковых новостей у нас мало, по моему мнению. Практика такова: 60 % правды и 40% неправды. Здесь больше манипулирования. Перекос в сторону “зрады”, победы не всем интересны, а “зрада” заходит хорошо. Поэтому идёт искажение реальной картинки происходящего в стране, все пишут, как всё плохо, но никто не пишет, как бывает хорошо.

Откровенные фейки легко распознать. Они точечные и их мало. Намного больше манипуляции, к сожалению. Она лучше заходит.

Аудитория

Никогда не работал на увеличение аудитории. Я просто занимаюсь разной практической деятельностью, которая направлена на реформы, на улучшение ситуации в стране. У нас реализуется всеукраинский проект – открытие бесплатных школ робототехники, для того, чтобы это образование было доступным. До этого я занимался фрилансом, популяризировал его, по которому также у нас есть бесплатный курс.

Люди меня читают, скорее, за мою позицию и за то, что я делаю.

Заказуха

Были материалы, с которыми я не был согласен, но это была явная реклама. Я обычно предлагаю размещать их с пометкой, что это реклама, за деньги. Но все отказываются (смеется – Авт.).

Чёрный пиар

Есть сайт, который называется Ebanoe.IT. Его создали и финансируют люди, которые хотят приуменьшить роль влияния IT. Они троллят IT-шников, пишут плохие новости, такой желтушный ресурс ориентирован на “зраду”. Одно время там обо мне много писали. Некоторые даже спрашивали, сколько я им заплатил, что они про меня пишут. В последнее время отстали, а жаль. Я в партии Демократична сокира, и временами прилетает всем сообща. Есть люди, которые нас не любят в администрации президента. Когда-то товарищ Черновол (Тарас – Авт.) написал плохой пост про нас, больше не пишет – мы ему ответили. Есть ещё Савченко и Бондаренко. Им тоже кто-то нас заказал, и они периодически пишут плохое, какие-то свои исследования.

Общалась Карина Зуева