Новая реальность, которую подарил интернет – Павел Казарин

Телеведущий и журналист Павел Казарин четвертый год кряду попадает в рейтинг лучших блогеров Украины. Факты ICTV пообщались с Павлом о лояльности аудитории, развитии блогерства, а также обсудили, что важнее: количество или качество.

Страница Facebook Павла Казарина насчитывает практически 40 тыс подписчиков. В данный момент он входит в список 10 лидеров голосования ТОП-100 блогеров Украины.

Далее – прямая речь.

Лояльность аудитории

Так получилось, что в нашей стране самой главной социальной сетью есть Facebook. Его проблема в том, что он не дает своим пользователям статистику: просмотры аудитории, охват постов, активность. У кого-то может быть несколько десятков тысяч пользователей, но половина из них – мертвые души, а у кого-то аудитория сравнительно небольшая, но активная и лояльная. Абсолютное число подписчиков в Facebook не является окончательным показателем. Часто лояльность аудитории к блогеру меряется тем, готова ли эта аудитория за него проголосовать.

Блогерство

Блогерство – это не институализированная журналистика. Это люди, которые занимаются репортажами, публицистикой, но делают это не в пространстве классических медиа, а в пространстве социальных сетей. Новая реальность, которая подарена нам интернетом.

До недавнего времени у СМИ была роль монопольного посредника между производителем контента и потребителем. А новая информационная реальность и глобальная сеть привели к тому, что многие люди теперь общаются со своей аудиторией напрямую при помощи социальных сетей.

Безусловно есть люди, которых я читаю. Причем эти люди абсолютно из разных сфер.

У меня есть один знакомый блогер, который пишет о науке, и сам является научным сотрудником академии наук. Он довольно подробно, интересно и на пальцах объясняет о том, в каком состоянии наука сегодня в Украине. А также есть знакомый священник, который активно присутствует в социальных сетях и объясняет внутреннее устройство церкви как социального института. Есть знакомые, которые часто колесят по стране и пишут хорошие репортажи, заметки, объясняя жителям Черновцов реальность Чернигова. Жителям Харькова реальность Львова. Всех этих людей я читаю.

Развитие

Если человек серьезно посвящает себя блогерству, то он должен быть платформенным. Представлен в разных социальных сетях.

Есть люди, которым проще читать тексты, я отношусь именно к таким. Но при этом, есть те, которые точно также предпочитают смотреть видео-блоги на YouTube. Поэтому, если ты хочешь быть современным, то должен быть конвергентным – присутствовать на разных площадках. Но все это зависит только от амбиций человека. Может кто-то не стремится стать авторитетом для всевозможных площадок и всех аудиторий.

Качество VS количество

Я специально не выращивал аудиторию. Начиная с 2013 года, довольно регулярно и последовательно пишу. В первую очередь, это тексты которые пишу для украинских изданий, а затем выкладываю в социальную сеть.

В этом смысле я не классический блогер, потому что очень мало пишу непосредственно в Facebook. Просто транслирую туда то, что пишу для других изданий. Конечно, когда есть аудитория – это добавляет дополнительную ответственность.

У любого блогера есть две угрозы. Первую можно описать хорошей фразой, “как много нелепостей говорится людьми только от желания сказать что-то новое” – тут лучше быть осторожным.

Лучше три раза повторить, что дважды два – четыре, чем один раз попытаться выпендриться и сказать, что дважды два – пять.

Второй момент связан с тем, что нужно четко понимать границы собственной компетенции. Не нужно пытаться быть экспертом по всем вопросам. Самое идеальное, это если ты хорошо понимаешь те сферы, в которых разбираешься, и пишешь непосредственно о них, причем всегда допуская возможность ошибки или неполноты знаний. Лучшие блогеры из тех, кому я доверяю, это те, которые могут признавать собственные ошибки.

Общалась Карина Зуева