Кличко посетил фестиваль Muromets Fest в столичном парке Муромец

Кличко стал свидетелем установления рекорда Украины по передвижению четырех фур общим весом почти 32 тонны.

– Мы впервые проводим в Киеве фестиваль Muromets Fest. И убежден, что он станет большим ежегодным мероприятием для сильных телом и духом, – сказал Кличко.

-Мы поддерживаем наших спортсменов, обустраиваем и открываем площадки для массового спорта в столице – в обновленных парках, дворах, в учебных заведениях города. Спорт – это здоровье, уверенность в себе и много положительных эмоций. Поэтому очень хорошо, что у нас есть такой парк Муромец и экстрим-парк, где есть возможность заниматься различными видами спорта, – отметил мэр Киева.

Он напомнил, что памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу установлен в парке, первую очередь которого обновили этим летом. На месте нынешнего парка Муромец в XI-XII веке располагалась богатырская застава.

Во время посещения фестиваля Кличко стал свидетелем установления рекорда Украины по передвижению четырех фур общим весом почти 32 тонны на расстояние 20 метров 30 сантиметров. Рекорд установил президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок. Вес самого спортсмена всего 120 килограммов.

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Также мэр Киева начал дружеский футбольный звездный матч между ФК Маэстро и командой Muromets Fest. В частности, в футбол сыграли министр культуры Евгений Нищук, ведущие Андрей Джеджула и Анатолий Анатолич.

В рамках фестиваля был установлен рекорд Украины по поднятию веса зубами. Так, украинский богатырь Олег Тягнизуб поднял зубами вес 165 килограммов.

Вместе с тем, посетителей Muromets Fest ждали шоу бодибилдеров, турниры по дартсу, мастер-классы по боксу, тайскому боксу, турнир лучников, тест-драйв машин на радиоуправлении, мастер-класс для детей с самозащиты на улице.

Фестиваль Muromets Fest происходил в Киеве 15 сентября в парке Муромец (на Трухановом острове) на территории X-Park.

Напомним, в начале августа была открыта скульптура богатыря Ильи Муромца в парке Муромец и презентована первая очередь обновленного парка. Планируется, что реконструкция парка будет завершена в следующем году.