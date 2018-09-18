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130 детей-писателей со всей страны побывали на литфесте в Черновцах

Дети и подростки со всей Украины, мечтающие стать писателями, приняли участие в I Международном детском литературном фестивале Literature Future в Черновцах.

Жюри ознакомилось более чем с тысячью детских стихов, эссе и даже научно-популярных произведений. 130 финалистов получили возможность приехать на фестиваль, встретиться и перенять опыт у взрослых успешных писателей из разных стран. Инициатором проекта выступил БФ Я Майбутнє України.

В частности, на фестивале состоялась дискуссия о месте нон-фикшна в современной литературе. На вопрос публики ответили авторы книг проекта ЛакіБукс, совместной инициативы IT-компании Lucky Labs и благотворительного фонда Я Майбутнє України. Андрей Тужиков (Коротка історія технологій, або як зрозуміти свій гаджет) и Алина Штефан (Літо довжиною в ДНК) почти два часа делились с учениками премудростями писательского дела.

– Меня вдохновляет то, как быстро развиваются технологии. Процессор в моем мобильном в 10000 раз мощнее компьютера, поднявшего Аполлон-11 в космос. Я могу достать крохотную вещь из кармана и в считанные минуты узнать любую информацию в мире. Я не знаю, как это может не удивлять, – поделился Андрей Тужиков.

Алина Штефан рассказала детям, как начать работать над книгой и не сдаваться на нелегком пути:

– Для меня любая книга начинается с мечты. И нонфикшн не исключение. Ты что-то узнаешь, находишь информацию, и у тебя появляется мечта, которой хочется делиться с другими, и самой узнать больше. А дальше путь может быть очень разный – у меня были тексты, которые два года ждали своего часа, а потом заинтересовали сразу два издательства. Главное – не сдаваться и верить в свою мечту.

 

Во время дискуссии говорили не только о литературе. Никита из Харькова поинтересовался, как автор книги о гаджетах относится к негативным последствиям их использования:

– Мне очень нравятся гаджеты, компьютеры, технологии, и меня волнует вопрос зависимости от них. Поэтому я об этом спросил. Ведь люди стали мало общаться друг с другом, и считать происходящее в электронном мире важнее реального. Некоторые даже не читают книги, только посты в соцсетях.

Андрей Тужиков согласился с опасениями парня и подсказал несколько программ-лайфхаков, которые позволят регулировать время пребывания в сети.

Никита, один из тех 130 учеников, чьи работы прошли в финал первого детского литературного конкурса. Гран-при от фонда Я Майбутнє України получили два сборника стихов – переселенки из Стаханова Оксаны Комяковой Снег имеет слезы, и Анны Писаренко из Авдеевки Воспоминания и мечты девочки Анечки. А специальный приз от проекта ЛакіБукс получил Артем Кривцов из Николаева, написавший научно-популярную книгу о нумизматике.

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