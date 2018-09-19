Стивен Болдуин и Мэнни Пакьяо! В Киеве состоится День благодарения

23 сентября, в Киеве, в очередной раз масштабно отпразднуют День благодарения. Жители и гости Киева соберутся на главной площади столицы, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай.

Главными хедлайнерами праздника будут голливудский актёр Стивен Болдуин, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит.

В рамках праздника благодарения пройдёт фестиваль PODYAKA FEST, локации которого будут расположены от улицы Б. Хмельницкого до улицы Городецкого и будут работать с 11:00 до 22:00.

В течение дня гостей ожидает шоу команды скейтбордистов из США Untitled Skateboards, выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, интерактивные фотозоны, розыгрыши подарков и многое другое.

Дневная программа завершится флешмобом – установлением рекорда самого длинного флага в Украине (длина флага – 250 метров, ширина – 6 метров). Кульминацией празднования станет вечерний гала-концерт с участием звёзд Голливуда, а также общая молитва благодарности за Украину.

Ожидается, что в этом году праздник благодарения посетят около 300 тысяч гостей.

Такое масштабное празднование Дня благодарения состоится в Украине во второй раз. В 2017 году на праздник благодарения в Киев был приглашён легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич – человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие смогли увидеть миллионы зрителей по всему миру.

Справка

Праздник благодарения имеет христианские корни и распространён во многих странах мира. В Украине он больше известен как праздник жатвы и урожая, который с давних времён празднуют по большей части в сёлах. Национальных масштабов он начал приобретать после Революции Достоинства. Довольно популярен День благодарения в европейских странах и в Соединённых Штатах Америки.