Главу Киевгорстроя признали одним из лучших управленцев Украины

Главу правления – президента ХК Киевгорстрой Игоря Кушнира признали одним из лучших топ-менеджеров Украины.

Соответствующий рейтинг из 33 лучших управленцев страны был обнародован изданием Фокус.

Игорь Кушнир руководит компанией с 63-летней историей, которая в 2017 году построила почти 25% жилья столицы, – говорится в материале.

По словам самого Игоря Кушнира, такой результат является заслугой всей команды Холдинговой компании.

Есть такое выражение: короля играет свита. Но чтобы играла она эффективно, ей надо указать направление и своевременно мотивировать. Чтобы потом, когда наваливается со всех сторон, была возможность, как в одной книге, расправить плечи. Работа команды – это моя возможность расправить плечи. Указываю направление я, но ведет меня именно команда. Бесспорно, мне очень приятно быть в таком рейтинге. Уверен, что лучшие результаты еще впереди, – отметил Игорь Кушнир.

Как отмечают организаторы, выбор номинантов происходил в два этапа. Сначала были определены наиболее значимые для экономики рынки с точки зрения их вклада в ВВП государства, затем – сформированы сектора. Эксперты-респонденты должны были назвать наиболее эффективных управленцев той или иной сферы и обосновать, почему именно эту конкретную личность они считают лучшей. Далее организаторы насчитывали баллы каждому номинанту, что и позволило определить лучших управленцев.