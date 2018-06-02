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В противовес России: НАТО хочет создать многотысячную военную силу

НАТО хочет улучшить свою способность ответить на возможную атаку со стороны РФ и планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования.

Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на осведомленных дипломатов НАТО.

Новые силы должны быть способными к развертыванию в промежуток до 30 дней. Их оснастят несколькими сотнями истребителей и кораблей.

Эти силы быстрого реагирования будут созданы в дополнение к уже существующим, которые насчитывают 20 тысяч военных.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО. На саммите в июле лидеры стран Альянса примут соответствующую декларацию.

По данным источников, ведущую роль в создании новых сил быстрого реагирования будет играть Германия.

– Мы должны стать более быстрыми и быстро перемещать большое количество солдат и оборудование, чтобы усилить доверие и защитить нашу способность к обороне, – сказал дипломат НАТО.

Инициатива относительно новых сил быстрого реагирования поступила из Вашингтона в последние месяцы, отмечает издание.

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К слову, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что думает о ситуации на Донбассе.

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