Мазепа: инвесторов интересуют вопросы долговых платежей, реформ и коррупции

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, что крупные иностранные инвесторы пока настороженно смотрят в сторону Украины.

Об этом он говорит в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина.

– В целом инвесторов сегодня больше интересуют вопросы долговых платежей, реформ и коррупции – то, что реально на слуху, – рассказал Игорь Мазепа.

Он отметил, что на отношение к Украине будет сильно влиять позиция Международного валютного фонда, которая зависит от хода реформ и вопросов тарифной политики.

– Фонд четко дал понять, чего именно он ждет от Украины. Во-первых – Антикоррупционный суд. Это – краеугольный камень: о нем говорят и активисты, и западные дипломаты, и МВФ, и все остальные. Этого также ждут и иностранные инвесторы. Во-вторых: это вопрос газа. Когда МВФ год назад выдавал Украине четвертый транш кредита EFF в $1 млрд, вопрос газа выглядел уже решенным: правительство должно было только технически его реализовать, и это решение очевидно ожидалось до начала отопительного сезона, – говорит Мазепа.

Мазепа не исключает, что, если повышения тарифов не произойдет, Фонд может потребовать вернуть последний транш.

Читайте: Парубий подписал закон о Антикорупцийнном суде

– Если условие не выполнено, то у кредитора есть все основания потребовать финансирование обратно и по нашей оценке вероятность выставления такого требования очень высока, – говорит Мазепа.

При этом он отметил, что инвесторы положительно реагируют на позитивные изменения, которые происходят в стране: Осень реформ, появление рабочего и независимого Национального банка, изменения в Нафтогазе.

Напомним, Украина рассчитывает получить транш от МВФ уже в июне в размере $1,9 млрд.