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Ярослав Дубневич: Скоростной поезд из Киева в Ужгород должен быть запущен

По мнению парламентария, такой скоростной маршрут пойдет на пользу как региону, так и стране в целом. Впрочем, на УЗ не спешат с проектом.

Об этом председатель парламентского Комитета по вопросам транспорта рассказал в интервью Обозревателю.

– На выездном заседании Комитета (по вопросам транспорта – Ред.) от 04 апреля этого года этот вопрос поднимался. Комитет рекомендовал УЗ его рассмотреть и предложить, как можно ввести скоростное пассажирское сообщение от Киева до Ужгорода, – рассказал Ярослав Дубневич. – Однако на ПАО УЗ ограничились формальной отпиской: мол, внедрение этого маршрута нецелесообразно. Без каких-либо обоснований. Я, со своей стороны, считаю, что этот поезд, наоборот, должен быть запущен. Ведь он позволит сэкономить время в пути каждому, кто отправляется из столицы в центр Закарпатья.

По мнению парламентария, пассажирский трафик на этом направлении будет не менее плотным, чем в направлении Киев-Перемышль (Польша). И маршрут получит такую ​​же в известность.

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– Ужгород – чрезвычайно привлекательный город как с точки зрения туризма, так и с точки зрения бизнеса -не забывайте, что рядом граница с ЕС. Прямое скоростное пассажирское сообщение с Киевом – это дополнительный плюс для Карпатского региона. Итак, отвечаю на ваш вопрос: скоростной поезд до Ужгорода будет, – убежден председатель Транспортного комитета.

Отвечая на вопрос журналиста, какой маршрут у него самый любимый, Ярослав Дубневич признался: “Любой из маршрутов, который ведет домой!”

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