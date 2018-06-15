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В Тернополе запретили продавать трусы на праздники

В Тернополе депутаты проголосовали за запрет на продажу трусов на рынке во время религиозных праздников.

тернополь

С таким предложением на 25-й сессии горсовета выступил депутат-священник от Батькивщины Владимир Гринда, передает 112 Украина.

– Зеленые праздники относятся к крупным государственным праздникам. Иду я по улице 15 апреля, мимо рынок. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб. Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы в дни больших праздников таких товаров не продавали, – сказал он.

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За проголосовали 25 депутатов.

Мэр города Сергей Надал сказал, что обратится в управление торговли, быта и защиты прав потребителей с просьбой рекомендовать торговым заведениям не работать во время государственных религиозных праздников.

Ранее в Санкт-Петербурге ногами рвали “импортные” трусы, которые оказались российскими.

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