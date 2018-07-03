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Украинцам продлили срок пребывания в Сербии без виз

Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

Читайте: Год безвизу! Что изменилось для Украины

– Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде, – написал он.

Ранее Факты ICTV писали, что в ближайшее время Украина получит безвизовый режим с Таиландом.

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