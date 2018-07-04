Екатерина Чаус: Некоторые мужчины предпочитают воевать с женщинами и детьми

Екатерина Чаус объяснила, что не имеет отношения к фейковой странице, на которой были размещены поздравления сборной России после победы над Испанией.

Жена президента ФФУ Андрея Павелко Екатерина Чаус заявила о том, что Facebook-аккаунт, со страниц которого она якобы поздравляла российских футболистов, не имеет к ней никакого отношения. По ее словам она вообще не ведет страницы в Facebook, передает Главред.

– За три дня ни одни СМИ не попросили у меня личный комментарий по этому поводу, – сказала она.

– У меня вообще нет профиля в этой социальной сети (Facebook, – Ред.). А все фото, которые там опубликованы были собраны на просторах Интернета, – уточнила девушка.

На вопрос о том, кто по ее мнению и зачем создал аккаунт от ее имени и распространил таким образом фейковые новости, Чаус ответила:

– Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей. Все кто это видит понимают с кем на самом деле имеют дело и делают выводы о низком моральном облике этих персонажей, – резюмировала она.

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Напомним, накануне ряд СМИ со ссылкой на ФБ-страницу Катюшенька Ча сообщили о том, что Екатерина Чуас якобы поздравила российскую футбольную сборную с победой в матче с Испанией.

Позже издание Трибуна написало о том, что профиль Катюшенька Ча не принадлежит Екатерине Чаус и привело ряд аргументов в пользу этого утверждения.