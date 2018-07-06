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Без киосков и билбордов: в Украине начнется масштабная зачистка тротуаров

В Украине запретили устанавливать временные сооружения, рекламные и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.

Новые государственные строительные нормы начинают действовать с 1 сентября, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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На пешеходных зонах тротуара не допускается установление: дорожного ограждения и опор, рекламных конструкций, временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток. – Ред), люков и дождеприемников; лестниц и крылец зданий и тому подобное.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине исчезнет реклама со столбов.

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