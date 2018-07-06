В Славянске загорелись павильоны на Центральном рынке. В результате пожара пострадали два человека.

– На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачено торговые павильоны на территории рынка. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 07.02 и ликвидировали в 07.28. Огнем уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника бывшего использования, – сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к медикам и были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

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Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются специалистами.



Дотла! В Славянске горел Центральный рынок / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС БРСМ из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из бака и начал движение в сторону выезда.

Фото: ГСЧС Украины.