Скарлетт Йоханссон станет трансгендером-сутенером

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в новом фильме Rub&Tug сыграет главную роль мужчины-трансгендера.

В фильме рассказывается история о владельце массажного салона, который жил в Питтсбурге в 1970-х годах, Данте Текс Джилле, который был рожден женщиной – Джин Джилл, сообщает Русская служба BBC.

На протяжении многих лет, согласно сведениям полиции, мисс Джилл управляла сетью массажных салонов, прикрывая этой деятельностью сутенерство, и все время настаивала на том, что она мужчина.

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Достоверно неизвестно, был ли мистер Джилл трансгендером на самом деле.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали первый кадр из фильма, в котором снимаются Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Фото: dreamstime.