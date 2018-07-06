Скарлетт Йоханссон станет трансгендером-сутенером

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в новом фильме Rub&Tug сыграет главную роль мужчины-трансгендера.
В фильме рассказывается история о владельце массажного салона, который жил в Питтсбурге в 1970-х годах, Данте Текс Джилле, который был рожден женщиной – Джин Джилл, сообщает Русская служба BBC.
На протяжении многих лет, согласно сведениям полиции, мисс Джилл управляла сетью массажных салонов, прикрывая этой деятельностью сутенерство, и все время настаивала на том, что она мужчина.
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Достоверно неизвестно, был ли мистер Джилл трансгендером на самом деле.
Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали первый кадр из фильма, в котором снимаются Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
Фото: dreamstime.
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