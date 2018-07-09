Туск назвал Северный поток-2 ошибкой

Еврокомиссия не имеет полномочий для регулирования российского проекта газопровода Северный поток-2 по европейским правилам, поскольку некоторые европейские страны не поддерживают такое решение.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

– Мы обсуждали Северный поток-2, но, к сожалению, новостей мало. Еврокомиссия ищет мандат, чтобы применить европейские энергетические правила к этому проекту. К сожалению, некоторые страны-члены не поддерживают это мнение. Мое персональное видение, надеюсь, хорошо известно – Северный поток-2 является ошибкой и не служит нашим стратегическим интересам, нашей безопасности, нашим правилам, – сказал он.

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В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость определения совместного с ЕС подхода относительно остановки строительства, поскольку Северный поток-2 является геополитическим проектом, призванным поставить Европу в зависимость от России.

– Это точно геополитический проект, который призван сделать Украину слабее, лишить Украину дохода от использования существующей системы транспортировки, а также взять у Европейского Союза более 20 миллиардов долларов для строительства инфраструктурного проекта, который Европе не нужен, чтобы увеличить зависимость Европы от России, – подчеркнул Порошенко.

К слову, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Северный поток-2 несет угрозу для Европы.

Фото: hvylya.net.