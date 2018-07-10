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ООС: боевики сорвали “перемирие” и понесли потери

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе, совершив 23 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

– Противник 23 раза открывал огонь по нашим позициям, – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Facebook.

За прошедшие сутки на луганском направлении было тихо.

На попаснянском и светлодарском направлениях боевики проявляли незначительную активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районах населенных пунктов Новозвановка, Светлодарск и Новолуганское. Там НВФ применяли автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь личного состава Объединенных сил не было.

На донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз открывали огонь по позициям ООС. Под обстрелами находились защитники Авдеевки, Невельского, Новотроицкого, Песков и Опытного. На этом направлении потерь среди ВСУ нет.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, где боевики 12 раз прицельно открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Огневого воздействия подверглись позиции ООС у Водяного, Лебединского и Широкино. На этом направлении один военнослужащий ВСУ получил ранение.

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– В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на попаснянском и мариупольском направлениях противник обстреливал позиции наших защитников возле Орехово, Водяного, Широкино и Лебединского. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, – сказано в сообщении.

По уточненным данным украинской разведки боевики потеряли одного солдата.

Напомним, в конце июня подразделения Объединенных сил освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, расположенный в “серой зоне”.

 

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