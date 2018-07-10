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Погода в Украине на сегодня, 10 июля (КАРТА)

10 июля в Украине местами осадки, на юге до +33°.

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины ожидаются осадки. Температура до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре местами пройдут дожди, температура до +30°.

Читайте: 33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.

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