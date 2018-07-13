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Сенцова освободят в ближайшие дни – журналист

Украинского режиссера, политзаключенного в РФ Олега Сенцова могут освободить в ближайшие дни.

Об этом сообщил в Facebook известный российский журналист Сергей Лойко.

– Олега Сенцова освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи. Тьфу, тьфу, тьфу… С надежного источника. Сегодня у Олега день рождения! Поздравляю! – написал он.

В то же время, как передают Факты, адвокат Дмитрий Динзе дает на решение этого вопроса не менее недели. Так, по словам защитника, президент РФ Владимир Путин может помиловать Сенцова в связи с письмом о помиловании, написанным мамой политзаключенного.

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– Если Песков (пресс-секретарь президента России. – Ред.) сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить, – считает адвокат.

Напомним, мать Олега Сенцова написала Путину ходатайство о помиловании еще 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Фото: УНИАН

 

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