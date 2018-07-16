Путин о выборах в США: Никому нельзя верить

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что никому нельзя верить.

Президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о сговоре при выборах президента США, заявил, что верить никому нельзя.

– Никому нельзя верить. Почему вы решили, что я должен доверять господину Трампу, а он — мне? Я выступаю в своих интересах, а он — в своих. Есть вопросы, в которых наши точки зрения расходятся. Мы опираться не на политические интересы, а на факты, – заявил Путин.

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При этом он отметил, что у России и США есть совпадающие интересы.

– Мы ищем точки соприкосновения, — подытожил Путин.

Как известно, пресс-конференция глав государств началась в Хельсинки после их переговоров. Сначала Путин и Трамп обменялись приветствиями перед журналистами, затем переговорили тет-а-тет, на что ушло 2 часа 10 минут. После состоялись переговоры в расширенном составе.

О чем говорили Трамп и Путин читайте в материале Фактов ICTV.