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Взрыв Молота: Полторак отдал приказ по минометам

Минометы Молот отправят на дополнительную экспертизу, где будет изучен металл, из которого изготовлено вооружение.

Минометы Молот, один из которых стал причиной гибели трех и травмирования 9 военных на Ровенском общевойсковом полигоне, отправлены на дополнительную экспертизу по приказу Министра обороны Украины Степана Полторака, сообщает пресс-служба МОУ. Эксперты изучат металл, из которого изготовлены стволы минометов этого типа.

В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, по результатам экспертизы будут сделаны выводы о причинах взрыва Молота в Ровенской области.

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Напомним, ранее в Минобороны назвали причиной взрыва Молота двойное заряжание миномета при проведении стрельб. При этом на момент проведения стрельб миномет и боеприпасы были технически исправны.

 

 

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