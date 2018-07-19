В Германии появится ночной мэр

В немецком городе Мангейм введут должность ночного мэра. Подобная практика уже существует в Лондоне, Амстердаме и Цюрихе.
Ночной мэр будет следить за жизнью города в темное время суток, пишет Mannheimer Morgen.
Обязанности такого городского главы включают в себя не только контроль за бизнесом ночью, но и решение ссор соседей из-за слишком громкой музыки или шума.
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На должность ночного мэра претендуют 10 кандидатов. Выборы будут проходить 19 июля. За свою работу ночной мэр будет получать заработную плату в размере 1,2 евро.
Ранее Факты ICTV писали, что министр по делам малого бизнеса и экс-глава штаба Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку. Причиной называют его СМС-переписку сексуального характера с двумя женщинами.
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