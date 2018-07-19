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Ливень и град в Симферополе: улицы превратились в реки, машины плывут

Сегодня на Симферополь обрушилась гроза и град.

Ливнестоки города не справлялись с потоками воды, поэтому часть улиц оказались затоплены. В частности, из-за непогоды оказался “под водой” и Симферопольский вокзал.

Также в городе прошел огромный град размером в несколько сантиметров, фото которого активно публикуют местные жители в социальных сетях.

Читайте: Водный смерч пронесся над Черным морем

К слову, ранее мы писали, какой будет погода на выходных в Украине.

ФОТО: Екатерина Афанасьева/Тwitter; RoksolanaToday&Крым

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