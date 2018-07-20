Российские оккупационные войска атаковали противотанковой управляемой ракетой пограничный наряд вблизи Мариуполя.

– От одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы Сартана поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины, – рассказали в пресс-центре штаба ООС.

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Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили.



Боевики атаковали пограничников под Мариуполем / 2 фотографии

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Донбассе удастся урегулировать.

Фото: ООС