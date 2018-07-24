Жителю Луцка дали 6 лет за “пророссийские” посты

Жителя Луцка приговорили заочно к 6 годам лишения свободы за “пророссийские” посты в соцсети Вконтакте.

Об этом 23 июля сообщил Луцкий горрайонный суд Волынской области, не называя имени мужчины.

– В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и развязыванию военного конфликта, – говорится в сообщении.

Человек, как утверждают в суде, скрывается с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Сам приговор в реестре еще не обнародован. Конкретных примеров публикаций, за которые осудили жителя Луцка, суд не приводит.

К слову, Факты ICTV сообщали о том, чего не стоит писать в социальных сетях.