База – это рай! Лунин рассказал, как его приняли в Реале

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин поделился впечатлениями от пребывания в мадридском клубе.

В интервью клубному каналу Андрей рассказал, как его приняли партнеры и что он чувствует от самого факта переезда в Мадрид.

– Это была мечта, она осуществилась. Я счастлив, горд и чувствую огромную ответственность. Реал Мадрид – это самый великий клуб в мире, с наибольшими наградами в мире, это была моя мечта, – сказал Лунин.

Также украинец поделился деталями с процесса подготовки в новом клубе.

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– База? Это превосходно. Наверное, это лучшая база в мире. Там есть все для развития футболиста, для тренировок, для восстановления. Это рай.

Приняли нормально, идет рабочий процесс. Стараюсь учить язык, чтобы лучше находить общий язык. Все постепенно идет хорошо. Так получилось, что в зале мы работали вместе с Гаретом, наверное, по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Бейл – атлет, – рассказал Лунин.

Напомним, ранее Лунин провел свою первую тренировку на поле в составе игроков Реала.