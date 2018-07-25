Из-за непогоды в столице международный аэропорт Киев переносит рейсы. Пассажиры толпятся в зале ожидания.
Обновлено. 19.35. Некоторым рейсам Wizzair полчаса назад объявили посадку, но так ее и не начали.
– Аэропорт якобы временно закрывали на взлет и посадку. Но это по информации авиакомпании YANAIR. Много рейсов переносят. Люди толпятся в зале ожидания. Долгое время (16.20 был бы вылет) информации никакой не было. Только в шесть вечера обновили табло, – рассказывает журналист ICTV Роман Николаенко.
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С администрацией аэропорта нам не удалось связаться.
Непогода в Киеве: аэропорт Жуляны закрыт на взлет и посадку / 6 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из аэропорта Львов в Египет, а также в обратном направлении, запланированные с 25 по 29 июля.
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