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Потоп в Киеве: столицу парализовали 10-балльные пробки (КАРТА)

Движение в Киеве парализовано из-за сильных ливней, которые спровоцировали затопления.

В результате непогоды в Киеве образовались 10-бальные пробки.

Читайте: Киев парализовали ливни и град – КАРТА пробок (ОНЛАЙН)

Согласно данным Google Maps самые большие пробки наблюдаются в центре Киева:  на бульваре Тараса Шевченко, на улице Хрещатик, Майдане Независимости, Большая Васильковская, Льва Толстого, Саксаганского.

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Потоп в Киеве: столицу парализовали 10-балльные пробки (КАРТА) / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Подольском районе Киева вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода.

Фото: dreamstime

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