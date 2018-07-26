Массовая драка в горсовете Конотопа: 50 задержанных, есть пострадавшие

В ходе беспорядков в горсовете Конотопа пострадали четверо полицейских.

В горсовете Конотопа Сумской области во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Там говорят, что успешно разняли конфликтующие стороны, в ходе чего пострадали четверо правоохранителей.

По информации полиции, во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. Полицейские стали между сторонами стеной.

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– В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию, – рассказал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в студии телеканала произошла драка между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.