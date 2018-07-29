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Янукович подал иск в суд на Луценко

Экс-президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно постановлению, суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал в суд еще 23 июня, к рассмотрению. Однако, в постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть.

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Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10.00 13 сентября.

Ранее Факты ICTV рассказывали кто выводил деньги из Украины во времена Януковича.

Фото: dreamstime

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