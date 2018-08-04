Есть ли у Путина двойники? Эксперт заметила интересную деталь

Известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала о двойниках российского президента Владимира Путина.

Астролог проанализировала фото и видео с мероприятий, на которых присутствовал Путин, и отметила, что они доказывают факт наличия двойников у президента РФ, так как они имеют заметные внешние различия, пишут ФАКТЫ.

По словам Виттрок, в первую очередь стоит обратить внимание на руки Путина – они заметно отличаются на разных фото. Также стоит присмотреться к морщинам и ушам.

– Скажем, понять, что у Путина есть двойники, можно по рукам. У одного из них – бурята по национальности – пальцы толстые, как сардельки. Присмотритесь к расположению и форме морщин, мочкам ушей, которые у всех людей разные, как отпечатки пальцев, – посоветовала специалист.

Астропсихолог отметила, что интересно и обратить внимание на то, как изменился стиль правления российского президента. Резкая смена курса тоже может свидетельствовать в пользу версии о двойниках.

Читайте: Тайны смерти Гитлера. Все версии и мог ли он убежать в 1945-м

К слову, в сети появилось видео, на котором показано, как на протяжении 18 лет менялся президент России Владимир Путин.