Действия НАТО в случае наступления РФ на Украину

Если же Владимир Путин пойдет на новую военную агрессию против Украины, то НАТО разблокирует свой нейтралитет в отношении России и отправит в Украину свой военный контингент.

– В первую очередь, Россия выбрала новую стратегию – это усиление своих позиций на западных границах. Поэтому на территории России и на территории Донецкой и Луганской областей, которая контролируется через боевиков, они наращивают свои военные части, свозят тяжелую технику – танки, гаубицы и ракетные комплексы. Технику ставят или у наших границ, или на территории Луганской и Донецкой областей, – заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, передает Апостроф.

Во-вторых, продолжит генерал, они проводят ротацию военных частей в плане обновления и развертывания частей, то есть увеличение количества, например, танков.

– С другой стороны, возникает вопрос, а не планируют ли они наступление: пробить коридор (в Крым) или захватить другую территорию? На сегодняшний день – и по нашим данным, и по данным наших западных партнеров (я только что вернулся из Лондона, а перед этим был в США) – те переговоры, которые были с Россией при участии Трампа, других западных партнеров и даже Китая свидетельствуют о том, что есть мощный сдерживающий фактор со стороны как НАТО, так и западных лидеров по недопущению возможных масштабных наступлений. Потому что если Путин на это пойдет, то ломается вся модель глобальной безопасности, и НАТО разблокирует свой нейтралитет, который сегодня условно сохраняет в военном формате в отношении России. В таком случае будут задействованы реальные силы НАТО, в частности танковые подразделения, – отметил Маломуж.

То есть, подчеркнул он, на сегодняшний день можно утверждать, что реальной системной угрозы глобальных наступлений нет.

– Но возможно локальное расширение зоны конфликтов или боевых операций. При этом угроза наступления со стороны Кремля постоянно существует, чтобы, во-первых, показывать нам свою силу, одновременно сдерживая наши операции по освобождению этих территорий. Однако я знаю позицию руководителей стран НАТО: если Россия пойдет в наступление, то уже не будет такого сдерживания, как в период аннексии Крыма и захвата части Донбасса. То есть уже будет другая парадигма, – считает экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что осенью на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области Россия готовится провести незаконные выборы без согласования с Украиной.

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