Укрепление после девальвации: прогноз курса гривны на 2019

Минфин рассчитывает на укрепление курса гривны в 2019 году.

Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2018-2020 годы, утвержденная Кабинетом министров во время заседания в среду, предполагает укрепление курса гривны в 2019 году до 29,4 грн/$1 после девальвации в текущем году до 30,1 грн/$1, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно документу, в 2020 году ожидается снижение курс гривны до 30,2 грн/$1. Вместе с тем отмечено, что профессиональные участники рынка прогнозируют постепенное усиление курса гривны к доллару США в течение следующих пяти лет в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

– С точки зрения управления государственным долгом, потенциальное укрепление гривны до 2020 года оптимизирует расходы на обслуживание гособязательств Украины, номинированных в иностранной валюте, – указано в стратегии.

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Кроме того, добавляет Минфин, постепенное повышение номинального обменного курса способствует достижению долгосрочного равновесия реального эффективного обменного курса, который, по данным Международного валютного фонда, является несколько заниженным на сегодня.

К слову, в Нацбанке Украины спрогнозировали колебания курса доллара перед выборами в Украине в 2019 году.