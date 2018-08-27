Транш МВФ Украине: долг уменьшится, а газ подорожает

Уже этой осенью в правительстве надеются на очередной транш от МВФ. Деньги Фонд обещает, однако не дает Украине уже больше года. Зачем заем государству, и как он может повлиять на жизнь каждого из нас, выяснили Факты ICTV.

Миссия МВФ посетит Украину в начале сентября. Визит считают хорошим знаком в нацбанке, ведь это первый шаг навстречу стране после месяцев ожидания. В банке надеются, что в случае положительного результата приезда миссии бюджет получит заем уже этой осенью.

Сколько денег дадут Украине

Действующая программа расширенного финансирования МВФ для Украины началась в 2015 и завершается весной 2019-го года. Страна уже получила 8,7 из 17,5 миллиардов долларов, предусмотренных программой.

Несмотря на то, что Киев в рамках программы получил только половину от возможных денег, в Украине считают, что следующий заем может составлять не более 1,9 миллиарда долларов. Виной всему хронические задержки с реформами.

Эта сумма крайне необходима Украине, ведь осень – время платить по счетам. А точнее, рассчитываться за внешний долг. Сейчас госдолг страны достиг более 66 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, новый заем должен пойти на выплату старых долгов. Сейчас Украина рассчитывается за помощь, полученную в 2005-2013 годах.

Динамика долга

За 13 лет сумма внешнего долга Украины выросла более чем в четыре раза, сообщил премьер на заседании правительства.

– 2005 год – 12,5 миллиардов долларов, 2006 год – 13,1, 2007 год – 14,1 миллиард, 2007-2008 годы – 17, 2009 год – 28, 2010 год – 40, 2011 год – 44,7 миллиардов долларов, 2012 год – 49,9 миллиардов, 2013 год – 60, по состоянию на 30 июня 2018 госдолг достиг 66,1 миллиарда долларов.

Казалось бы, зачем занимать еще, если страна уже должна международным организациям многомиллиардную сумму? Но, учитывая, что в течение 2017-2018 годов мы должны вернуть 18 миллиардов долга, а в резерве НБУ есть лишь 17,7 – каждое вливания имеет значение.

Поэтому отсутствие займа означает, что Украине нечем будет рассчитаться за старые долги. А невыплата займов в свою очередь грозит дефолтом, который всегда влечет за собой неприятных спутников в виде остановки производства, падения гривны и инфляцию.

Не все так плохо?

В правительстве успокаивают – хотя сумма долга растет, если соотнести ее с размером отечественного ВВП, доля займа постепенно уменьшается. Так, в прошлом году сумма долга составляла 65,3 миллиарда долларов и равнялась 61,5% ВВП. В 2018 сумма займа выросла до 66,4 миллиардов, но составляет уже 60% от валового продукта.

В кабмине прогнозируют дальнейшее постепенное снижение соотношения долга и при этом дальнейший рост размера займа до 72,2 миллиардов долларов США в 2020 году. Сокращение соотношения говорит о росте ВВП, но радоваться этому будет опрометчиво.

Только треть долга страны исчисляется в гривне. Это делает национальную валюту незащищенной от колебаний, что уже можно наблюдать в обменниках. Возвращать займы надо в валюте, а значит ослабление гривны – только увеличивает долг.

Что хочет МВФ взамен

Поэтому, как видим, дальнейшего накопления долга Украине не избежать. Однако, чтобы получить следующий транш, страна взяла на себя ряд обязательств. Из-за их невыполнения, денег бюджет не получил до сих пор.

Главными условиями, на которые согласилась страна, были реализация антикоррупционной политики и приведение цен на газ до экономически обоснованных. Если создание Антикоррупционного суда, со скрежетом, медленно и тяжело, но все же, происходит, то социально острый вопрос тарифов, когда страна стоит на пороге выборов, правительство не хочет решать, даже несмотря на угрозу дефолта в случае отмены транша.

Приведение тарифов к экономически корректным означает, что население должно платить ту же цену, что и бизнес. А это примерно на 60% больше, чем нынешние тарифы. Эксперты не исключают, что ситуация между двух огней, когда надо и условия МВФ выполнить, и население не взбудоражить, заставит правительство пойти на компромисс.

Экономист Виктор Скаршевский прогнозирует, что тарифы на газ для населения могут поднять, но частично.

– Скорее всего, цены на газ для населения повысят на 60% не сразу, а поэтапно. Сценарий может быть такой: тарифы повысят на 20%, в МВФ скажут, что этого недостаточно, но деньги все равно дадут.

Кроме газового вопроса, правительство должно выполнить еще одно условие и уменьшить расходы бюджета, чтобы к концу года дефицит не превышал заложенный в казну.

Что дальше

Даже если МВФ пойдет на уступки и даст Украине следующий транш, закрыв глаза на тарифный вопрос, долг никуда не денется, и уже через несколько месяцев, когда наступит очередь возвращать следующую ссуду, правительство снова будет надеяться на деньги валютного фонда.

Ситуация выглядит как такая, что движется по кругу, что все сужается и сужается, и оставляет все меньше вариантов для торга с МВФ. Поэтому в Кабмине взялись за управление долгом. Там разработали среднесрочную стратегию управления займом до 2020 года.

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Ее план предусматривает постепенное уменьшение долга до 49% ВВП за 2 года. Достигать этого будут путем выпуска долговых облигаций в валюте и расширения сотрудничества с международными партнерами по финансированию страны.

– Утверждение обновленной Стратегии и ее воплощение будет способствовать не только повышению эффективности управления государственным долгом и снижению его уровня, но и росту прогнозируемости тенденций развития государственных финансов Украины и повышению уровня доверия к нашей стране со стороны украинских и международных инвесторов, – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Но для того, чтобы план действий принес положительные результаты, государственные облигации должны пользоваться спросом.

А на это государство с такой экономической ситуацией, как Украина, может рассчитывать только предложив покупателям высокие проценты по облигациям. Это для Украины не выгодно, ведь в момент выплаты за ценные бумаги стране придется потратить больше, чем она получит от их продажи.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк