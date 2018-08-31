Думал, тут русскоязычных расстреливают: история боевика Седикова

Российского наемника из Северодвинска Алексея Седикова Украина готова обменять вне очереди на любого украинского политзаключенного в РФ, так как он нуждается в операции на ноге.

Об этом говорится в сюжете Вікон на СТБ – третьем в серии сюжетов о российских наемниках, воевавших на стороне террористов Донбасса. Сегодня они являются кандидатами для обмена на украинских узников Кремля.

В 2016 году Седиков приехал на Донбасс, как он говорит, защищать “русский мир” и русскоязычных. О том, чем занимался ранее, не сообщает. По отдельным фразам можно предположить, что также воевал.

В 2016 году Седиков приехал на Донбасс, как он говорит, защищать “русский мир” и русскоязычных. О том, чем занимался ранее, не сообщает. По отдельным фразам можно предположить, что также воевал.

Нога заключенного зафиксирована специальным аппаратом. При этом он возмущается, что в Укране ему не проводят операцию. Российское консульство никакой помощи ему не оказывает.

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На родине от Седикова отказались, жена с ним развелась. Пребывая в плену, он по Интернету познакомился с другой женщиной, которую сегодня называет своей гражданской женой. Она записывала видеообращение к Владимиру Путину с вопросом, когда будет новый обмен. Однако ее видео в эфир не пустили.

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