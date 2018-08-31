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В Европе отговаривали США давать Украине Javelin – посол

Одной из причин того, что во времена президента Обамы США отказывали Украины в предоставлении летального оружия, были советы европейских лидеров

Об этом рассказал в интервью Европейской правде посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат назвал несколько причин, которые сделали возможной передачу Киеву Javelin. Первое – то, что в Вашингтоне постепенно осознают агрессивную политику России. Второе – то, что кроме агрессии против Украины, появляются новые международные преступления Кремля, на которые необходимо реагировать.

– И есть третья причина – это индивидуальный подход Дональда Трампа … Трамп больше ориентируется на своих советников или свою позицию, чем на советы партнеров из Европы.

Президент Обама больше прислушивался к некоторым советам европейцев против предоставления нам летального вооружения, – рассказал посол, не уточняя, какие именно европейские лидеры повлияли на отказ администрации Обамы.

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Также Чалый отметил готовность Украины не только получать бесплатно, но покупать американское оружие.

– Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи – а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена, – пояснил он.

Напомним, в США обьяснили, что Украина может использовать Javelin в случае, если Россия начнет танковое наступление.

Фото: Getty Images

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