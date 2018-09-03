Новый “глава ДНР” Трапезников: кто и чего хочет

После убийства “главы ДНР” Александра Захарченко исполняющим обязанности назначен Дмитрий Трапезников. Факты ICTV рассказывают, кем является новый главарь “ДНР” и будет ли он влиять на дальнейшие события в зоне ООС.

В результате взрыва, прогремевшего в местном кафе Донецка 31 августа, “глава ДНР” Александр Захарченко погиб. В тот же день “совет министров” принял решение назначить исполняющим обязанности главы первого вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

Кстати, решение о своем назначении он зачитал сам.



На “официальном” сайте “Совета министров ДНР” он опубликовал свое обращение к гражданам, где высказался относительно будущих планов присоединиться к России:

– Также неизменным остается и наш внешнеполитический курс – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к великой России.

Что известно о Трапезникове?

Согласно информации с сайта так называемого “совета министров ДНР”, исполняющему обязанности председателя 37 лет. Он имеет три высших образования – в области менеджмента, юриспруденции и строительства. В частности закончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. Сейчас получает квалификацию по специальности “Государственная служба в сфере государственного управления» в Донецкой академии управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики.

С 2001 по 2005 был менеджером футбольного клуба Шахтер. Из-за этого ему приписывают связи с президентом клуба Ринатом Ахметовым. Однако, он был уволен с должности за финансовые махинации.

После начала боевых действий на Востоке стал “главой временной администрации Тельмановского района ДНР”. С 2016 занимал различные посты в “администрации главы ДНР”. До недавнего времени был первым вице-премьером, а после смерти Захарченко стал исполняющим обязанности главы “ДНР”.

“ Не будет принимать важные решения… “

Факты ICTV пообщались с политологом и директором Агентства моделирования ситуаций Виталием Балой и узнали, что ожидать от нового лидера “ДНР”.

Он уверяет, что для понимания дальнейшего развития событий на оккупированной территории следует узнать, кто заказал убийство Захарченко:

– Для того чтобы понимать как будут дальше развиваться события в так называемой “ДНР” после убийства Захарченко, надо ответить на один простой вопрос – кто это сделал? Или это были спецслужбы России, или это были формальные или не формальные группировки других стран.

Кому было выгодно убийство Захарченко станет ясно со временем:

– Если разоружат армию, которую создал Захарченко, тогда мы будем понимать, что за этим стоит Россия. Там “дернули” тех, кто, по их мнению, начал “зарываться”.

Он уверен, что Трапезников будет только выполнять указания России:

– Все равно любые серьезные решения принимаются не в Донецке, а кураторами, которые находятся в Российской Федерации. Трапезников никак не может повлиять на развитие событий в ООС. От него не зависит принятие тех или иных решений, которые имеют серьезное значение.

“Фамилия не имеет никакого значения …”

Поэтому, новоиспеченный главарь “ДНР” лишь очередная марионетка в руках Кремля. Для того чтобы понять как события будут разворачиваться дальше, надо следить за ситуацией в подконтрольной боевикам зоне.

Виталий Бала утверждает:

– Я думаю, фамилия не имеет никакого значения с точки зрения контроля принятия решений. Чтобы описать сценарий надо иметь ответ на два важных вопроса:

Кто это реально сделал?

Как дальше будет развиваться ситуация с вооруженным формированием, которое было подчинено Захарченко?

Не задержится у власти

Ситуацию со сменой власти в “ДНР” прокомментировал военный эксперт Олег Стариков:

– Его (Трапезников – Ред.) первое заявление о том, что они идут в великую Россию полностью противоречит курсу, которого придерживается Российская Федерация.

На международной арене Россия заявляет, что Минские соглашения являются для нее ключевыми. Именно поэтому Стариков считает, что Трапезников недолго пробудет главным:

– Он идет в разрез политике Кремля. Это говорит о том, что этот человек временный. Вскоре он будет заменен на более серого, покладистого и неизвестного.

Эксперт считает, что последующие действия России будут иметь цель повлиять на выборы в Украине:

– Война – это продолжение политики, только другими способами. Российская Федерация реализует все, что она задумывает. Гибридная война всеми средствами будет влиять на выборы через кибератаки и пропаганду.

Таким образом, трудно судить о намерениях нового главаря “ДНР” пока он не начал действовать. Впоследствии станет понятно – будет ли он таким же радикальным как Захарченко или станет просто выполнять приказы своего руководства.

Фото: ria

Лилия Ященко