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Норвегия инвестирует до €400 млн в украинскую возобновляемую энергетику

Несколько норвежских компаний намерены инвестировать в возобновляемые источники энергии в Украине до 300-400 млн евро.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сьорейде, передает Гордон.

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– Я должен сказать, что у нас начинается работа с рядом норвежских компаний, которые приходят для того, чтобы строить мощности в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет об очень серьезных инвестициях – 300-400 млн евро и в контексте солнечной энергетики, и в контексте гидроэнергетики, – сказал министр.

Ранее Факты ICTV писали, что Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил новую программу реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF-III) с объемом финансирования €250 млн.

Фото: УНИАН 

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