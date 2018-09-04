Я считаю, что конфликта удастся избежать – Павел Климкин об Азовском море

Накануне Свободы Слова Факты ICTV пообщались с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкин и узнали, как планируется решить вопрос в Азовской акватории и почему проблема расторжения Соглашения о дружбе между Украиной и Россией остро встала только сейчас.

О ситуации в Азовской акватории

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Азовского моря:

– Мы готовы к действиям по стороны России. Это сознательная русская эскалация, поднятие ставок.

Этот вопрос (конфликт в Азовском море – Ред.) может быть решен только путем задействования всех возможных средств.

Это имеет формат безопасности и нашу противодесантную способность и нашу способность дальнейшего присутствия в Азовском море.

Это наше обращение к международным партнерам, которые четко говорят, что действия России – это нарушение международного права и угроза международной безопасности.

В последние дни звучат и американские, и европейские заявления по этому поводу.

В-третьих, мы будем последовательно двигаться путем привлечения международной поддержки в признании Азовского моря нормальным территориальным морем.

Ну и четвертое, одно из главных средств – это наши юридические средства и успех в арбитражном иске против России. Это комплексный иск, касающийся Конвенции по морскому праву.

Только комбинация всех средств даст нам результат. Одним форматом вопрос не решится.

Я считаю, что конфликта удастся избежать.

Для этого надо действовать последовательно и решительно. Показывать и наш потенциал, и то, что мы имеем на побережье в военном смысле. И Россия об этом знает. Также, постоянно разговаривать с нашими партнерами и друзьями, как мы это делаем в последнее время.

О расторжении Соглашения о дружбе, сотрудничестве и партнерстве

Более того, министр высказался относительно Соглашения о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, а также заверил, что документы о расторжении уже готовы:

– Документы уже почти готовы. Мы их подготовили. В ближайшие дни состоится заседание СНБО, где мы рассмотрим этот вопрос и примем решение. Оно придет к концу месяца.

Вопрос о расторжении Соглашения о дружбе встал минимум в 2003 году во время Тузлы (Конфликт вокруг Тузлы – Ред.), он еще не раз возникал во время газовых войн.

Россия фундаментально нарушала этот договор еще до Майдана.

Мы все действуем по эмоциональной логике и это правильно, поскольку мы все люди. И за политической логикой тоже. Но если вы заключаете с кем-то контракт и он его нарушает, вы стараетесь не избавиться от этого контракта, а заставить тех, кто этот контракт заключал, его выполнить и возместить вам убытки. И это юридическая логика.

Мы в своих судебных исках, в частности о похищении 3 млн Януковичем, ссылались на этот договор. Сейчас подошло время, когда договор должен быть или продлен, или не продлен. До сих пор это был фейк, который политически и эмоционально был нарушен Россией, но его существование давало нам важные юридические аргументы.

Если мы продолжим его, договор будет работать в пользу России. Поскольку Россия бы сказала, что мы согласны со всеми условиями. И тогда этот договор работал бы против нас именно юридически. В этом логика.

В юридическом смысле, этот договор чисто формально, хотя Россия его не выполняла, работал на нас. После 1 апреля он будет работать против нас.

Лилия Ященко