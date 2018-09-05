Горячая вода в Киеве: почему нет, куда обращаться, как быть с долгами

Горячая вода в Киеве не появится, пока Киевтеплоэнерго не заключит договор с Нафтогазом. Факты ICTV разобрались, почему возникла проблема, а также куда обращаться киевлянам, если подключение воды задерживают или приписывают несуществующие долги.

Каждое лето в Киеве отключают горячую воду. И каждый раз сроки ее отключения увеличивается. Это приносит киевлянам серьезные неудобства – кто-то закаляется и пользуется холодной водой, а кто-то ежедневно греет ее в кастрюлях и чайниках. Однако, как правило, к началу осени горячее водоснабжение возвращают. В этом году сложилась непростая ситуация.

Почему до сих пор нет горячей воды?

В прошлом году договор между Киевэнерго и городом закончился. Вместо старого поставщика, КГГА создала собственное коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Однако у нового предприятия сразу же возникли проблемы – Нафтогаз отказался поставлять им газ, пока они не погасят долги прошлого предприятия, то есть Киевэнерго.

Долг составляет почти 5 млрд грн, из которых 1,2 млрд – штрафы и пеня Киевэнерго, 1,1 млрд – долги государства по субсидии и льготы, 2,5 – непосредственно долги киевлян за газ.

Сейчас дело дошло до суда. На последнем заседании Апелляционного суда 4 сентября вынесли решение в пользу Киевтеплоэнерго и не признали предприятие правопреемником долга перед Нафтогазом.

Вмешательство властей

Ситуация дошла до критической точки, поэтому в решение проблемы вмешался Кабинет министров. В частности, 29 января на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман пообещал помочь Киеву и выделить 729 млн грн субвенции. Такая сумма поможет частично решить вопрос с долгом и подписать договор с Нафтогазом. Остальную часть долга будут выплачивать постепенно.

На согласительном совете 3 сентября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что в дело вмешался Петр Порошенко. Он просит Раду выделить деньги из бюджета на 2018 год.

Что говорят в Нафтогаз?

Заместитель начальника Департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook назвал возможный сценарий решения проблемы.

По его словам, в первую очередь, Киевтеплоэнерго должен принять долги предшественников:

Киевтеплоэнерго принимает кредиторку (долги) Киевэнерго по газу перед Нафтогазом и дебиторку (право требования) потребителей тепла перед Киевэнерго. Бюджет погашает старые долги по разнице в тарифах на тепло, которые позволяют покрыть часть долга Киевэнерго за газ. Нафтогаз заключает с Киевтеплоэнерго договор поставки газа. Нафтогаз поставляет газ, киевляне получают горячую воду и тепло, Киевтеплоэнерго собирает долги с должников и рассчитываются по долгам за газ.

Чем апеллируют в Киевтеплоэнерго

По данным, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго, они отказываются принять долги Киевэнерго перед Нафтогазом, ссылаясь на ЗУ О рынке природного газа. Согласно закону, Нафтогаз не имеет права отказать в заключении договора на поставку природного газа.

Задерживают подачу воды. Что делать?

Сейчас без горячей воды почти 70% киевлян.

Когда будут восстанавливать водоснабжения, могут возникнуть технические проблемы и задержки на неопределенный срок. Факты ICTV пообщались с адвокатом Иваном Либерманом и узнали, как действовать в случае, если вам задерживают подключение горячей воды:

– Сначала надо определить, на чьем балансе жилье.

Если квартира в частном владении и балансодержатель квартиры ЖЭК, ОСМД или жилищный кооператив, тогда человек не может обратиться в водоканал на прямую, потому что у него нет соглашения с этой компанией. В письменной форме обращается к руководству ОСМД или кооператива с требованием обратиться в письменной или в устной форме в водоканал, чтобы урегулировать вопрос.

Если договор заключен между владельцем дома и водоканалом на прямую, то они должны обращаться с соответствующим письменным заявлением непосредственно в водоканал. И, получив ответ, оспорить его, если вы не удовлетворены, в суде.

Обжаловать долг можно

Более того, адвокат рассказал, как действовать, если приходят платежки с несуществующими долгами:

– Я советую написать заявление в водоканал с просьбой предоставить формулу, по которой идет начисление оплаты за конкретную квартиру, ЖЭК, ОСМД или жилищный кооператив. Они должны предоставить формулу, которой руководствуются, поскольку их несколько – одни подпадают под субсидию, другие – под общедомовой счетчик, кто-то имеет льготы.

После того как вы получите ответ, можно проверить правомерно ли к вам применяется та или иная формула. Возможно, человек льготник, а ему эти льготы не учли, потому что это не та формула – она ​​без учета скидок.

Если не предоставляют формулу, можно напрямую обращаться в суд. Там решают, какой формулой они руководствуются при начислении и правомерно эта формула применяется. Если окажется, что нет, то за последние три года могут пересчитать платежки.

Таким образом, дата подачи горячей воды киевлянам до сих пор остается неизвестной. Хотя власти уверяют, что ее включат уже в ближайшие недели. Однако, если по неясным причинам в доме таки не дали воду, надо безотлагательно обращаться в соответствующие структуры с заявлением, потому что вы имеете на это право.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко