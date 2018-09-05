Верховная Рада, АП и Signature: блогер рассказала, где смогут приземлиться французские вертолеты

Оборудование площадок для вертушек на крышах современных многоэтажек – это развитие инфраструктуры столицы и вклад в будущее.

Так считает блогер Александра Моляр.

Она рассказала, что недавно пыталась посчитать, сколько в Киеве мест для посадки вертолета.

– Задалась вопросом разобраться: реально ли посадить вертолет в Киеве? Сразу скажу: это реально только для здания Верховной Рады, Администрации Президента и еще нескольких современных высоток, – пишет блогер.

Среди современных жилых комплексов она выделила ЖК Signature, который строят в центре Киева.

– Я например, точно знаю, что вертолетная площадка будет в новом жилом комплексе Signature, который строят в центре Киева. Еще есть такие дома на Позняках. Но этого пока очень мало. Уверена, что их на крышах домов должно быть значительно больше. В США из используют не только для нужд жильцов города, но и для администрации или полиции. Для комплекса это и безопасность, и удобство, и вклад в будущее, – отметила блогер Моляр.

Она рассказала, как будет обустроена крыша в ЖК Signature.

– Вертолетная площадка – на крыше самой высокой башне Signature. Обязательное условие – это специальное освещение, которое обязательно для постоянной работы. В комплексе достаточно места для такой площадки – ее диаметр составляет 12 метров ( подойдет и для частной авиации, и для вертолетов спасателей). Также для нее сделан специальный металлический поддон с глухим парапетом, как предусмотрено в строительных нормах, – написала Моляр.

Блогер утверждает, что строительство вертолетной площадки делает здание дороже на 50%.

– И хотя сегодня геликоптерами в столице могут пользоваться скорее только спасательные службы и медики, строительство такой площадки на крыше жилого комплекса – это вклад в будущее. Например, уже совсем скоро Украина получит 55 вертолетов Airbus Helicopters для спасательных служб – договор с Францией был подписан в средине июля. Такие вертолеты точно смогут сесть на крыше многоэтажки Signature, чтобы спасти человеческую жизнь, – отметила блогер.

Она резюмировала, что специальных вертолетных площадок в Киеве очень мало, и выходом из ситуации может стать именно оборудование их на крышах многоэтажек, как это сейчас уже делает ЖК Signature.