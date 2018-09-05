На Донетчине 33-летний рецидивист получил пожизненное тюремное заключение за изнасилование и убийство 6-летней Алины Васютин.

– Добропольский горрайонный суд приговорил к пожизненному лишению свободы убийцу и насильника 6-летней девочки из города Горняк Донецкой области, – написал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook.

В ходе досудебного расследования всплыли шокирующие подробности убийства. Подсудимый рассказал, что повстречал на улице девочку и предложил ей пойти к нему домой посмотреть мультфильмы. Ребенок согласился.

Читайте: Кричала “Помогите!” В Киеве ограбили и изнасиловали женщину

– Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, преступник решил изнасиловать ребенка. Девочка начала сопротивляться и обещала рассказать все маме. Это разозлило мужчину и он ударил ребенка не менее 40 раз, – написал Бондаренко.

Он сообщил, что убийца затем начал душить девочку подушкой, а когда малышка потеряла сознание, изнасиловал ее.

– Смерть ребенка была страшной. Чтобы быть уверенным в том, что девочка ничего никому не расскажет, злоумышленник еще раз начал душить девочку и ударил ее ножом в грудь. Бездыханное тело он отнес в подвал заброшенного домовладения, – добавил прокурор.



Изнасиловал и убил 6-летнюю девочку: на Донетчине осудили рецидивиста / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Броварах Киевской области полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Фото: Евгений Бондаренко