В Косове Ивано-Франковской области 5 мужчин взорвали ресторан.
– Неизвестные лица, применяя взрывчатое вещество, путем подрыва повредили помещение ресторана. В результате неотложных поисков злоумышленников правоохранители задержали группу причастных к преступлению из пяти человек в возрасте от 23 до 60 лет. Двое из них жители Косовского района, трое – Закарпатской области, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Ивано-Франковской области.
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Виновным грозит наказание предусмотреное ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
На Прикарпатье банда из 5 мужчин подорвала ресторан / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что на автодороге Одесса-Черноморск недалеко от кладбища произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и двое пострадали.
Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области.
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