PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории / Под Киевом авто с ребенком влетело в остановку/

Под Киевом авто с ребенком влетело в остановку

В пятницу, 7 сентября, в пригороде Киева автомобиль Hyundai выехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск.

Как сообщает dtp.kiev.ua, ДТП произошло на остановке Электронмаш на Петропавловской Борщаговке.

По предварительной информации, грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате водитель влетел в остановку.

Читайте: Крупная ДТП под Коломыей: погибли два ребенка, 9 пострадавших (18+)

– К счастью, никто не пострадал. В Hyundai находился ребенок, – говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом в результате ДТП погиб случайный свидетель аварии.

Фото: Евгений Иваницкий, facebook.com/KyivOperativ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Крупная ДТП под Коломыей: погибли два ребенка, 9 пострадавших (18+)
Не в том месте, не в то время: в ДТП под Киевом погиб случайный свидетель
На Одещині зіткнулися два BMW: тіла загиблих вирізали з авто
Смертельное ДТП под Одессой: тела погибших вырезали из авто
Comic Con Ukraine
Звезды, комиксы и косплей: в Киеве пройдет Comic Con Ukraine
Пожежа в бізнес-центрі Парус
В Киеве на парковке бизнес-центра загорелось авто
Сміття
Киев получит европейский мусороперерабатывающий завод через два года
У Києві розбився вертоліт
На Трухановом острове разбился вертолет, есть пострадавшие
Задушили и закопали: в Киеве супруги убили свою знакомую
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка